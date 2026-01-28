A New York corre First Solar

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,57%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 242,3 USD con prima area di resistenza vista a 255. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 234,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)