Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:50
26.057 +0,45%
Dow Jones 20:50
49.019 +0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

A New York corre First Solar

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a First Solar rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di First Solar evidenzia un declino dei corsi verso area 242,3 USD con prima area di resistenza vista a 255. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 234,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
