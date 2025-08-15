Francoforte: risultato positivo per BMW

produttore di auto di Monaco

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 90,08. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 91,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)