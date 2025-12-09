BMW, Milan Nedeljkovic sarà il nuovo CEO dal 14 maggio 2026

(Teleborsa) - Il Supervisory Board di BMW ha nominatonuovo Chairman of the Board of Management a partire dal 14 maggio 2026, in sostituzione di, che lascerà il board dopo l’Annual General Meeting del 2026.Il presidente del Supervisory Board,, ha sottolineato che "Nedeljkovic convince con lungimiranza strategica, forti capacità di execution e pensiero imprenditoriale". Il Supervisory Board ha quindi espresso un "sincero ringraziamento" a Zipse per il suo "significativo contributo" e la guida durante crisi globali. Nedeljkovic, in BMW dal 1993, vedrà il suo contratto esteso fino al 2031.Nedeljkovic, 56 anni, è membro del Board di BMW dal 2019 ed è attualmente. Ha iniziato la sua carriera professionale in BMW come trainee nel 1993 e ha maturato una vasta esperienza internazionale. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello presso lo stabilimento di Oxford, come Managing Director degli impianti di Lipsia e Monaco e come Senior Vice President Corporate Quality.