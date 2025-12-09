BMW, Milan Nedeljkovic sarà il nuovo CEO dal 14 maggio 2026

(Teleborsa) - Il Supervisory Board di BMW ha nominato Milan Nedeljkovic
nuovo Chairman of the Board of Management a partire dal 14 maggio 2026, in sostituzione di Oliver Zipse
, che lascerà il board dopo l’Annual General Meeting del 2026.
Il presidente del Supervisory Board, Nicolas Peter
, ha sottolineato che "Nedeljkovic convince con lungimiranza strategica, forti capacità di execution e pensiero imprenditoriale". Il Supervisory Board ha quindi espresso un "sincero ringraziamento" a Zipse per il suo "significativo contributo" e la guida durante crisi globali. Nedeljkovic, in BMW dal 1993, vedrà il suo contratto esteso fino al 2031.
Nedeljkovic, 56 anni, è membro del Board di BMW dal 2019 ed è attualmente responsabile della divisione Produzione
. Ha iniziato la sua carriera professionale in BMW come trainee nel 1993 e ha maturato una vasta esperienza internazionale. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello presso lo stabilimento di Oxford, come Managing Director degli impianti di Lipsia e Monaco e come Senior Vice President Corporate Quality.