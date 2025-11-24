Goldman Sachs: nuovo Buy per Ferrari, Neutral su Stellantis

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha avviato la copertura su una serie di case automobilistiche europee
, sostenendo che quelle cosiddette "premium" sono le più sottovalutate e meglio posizionate per affrontare la crisi
del settore, con un basso grado di complessità rispetto alle case automobilistiche di massa e bilanci solidi.
Guardando all'Italia, rating "Buy
" e target price a 391 euro per azione per Ferrari
, mentre raccomandazione "Neutral
" e target price a 9 euro per Stellantis
. In particolare, il recente calo delle azioni della casa di Maranello offre un'opportunità di ingresso unica per beneficiare del rialzo degli utili, trainato dall'aumento del prezzo medio di vendita derivante dai volumi delle prossime serie speciali nel periodo 2026/2027.
Giudizio "Buy" anche per le tedesche Mercedes
e BMW
, mentre nuovo "Neutral" per Renault
e Volkswagen
.