New York: amplia l'ascesa Centene

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che mostra una salita bruciante del 4,01% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Centene
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,27 USD. Supporto a 27,75. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)