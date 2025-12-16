Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:03
25.088 +0,08%
Dow Jones 21:03
48.088 -0,68%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: netto calo registrato da Centene

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Centene
(Teleborsa) - A picco l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che presenta un pessimo -4,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Centene sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 39,82 USD. Possibile una discesa fino al bottom 37,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 41,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
