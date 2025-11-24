New York: accelera Centene

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Centene
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 39,53 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)