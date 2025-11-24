Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Migliori e peggiori
New York: accelera Centene
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Centene rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 39,53 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,53.

