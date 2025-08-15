Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:06
23.702 -0,55%
Dow Jones 21:06
44.983 +0,16%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: andamento sostenuto per MercadoLibre

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per MercadoLibre
Scambia in profit il mercato online leader in America Latina, che lievita del 3,68%.
Condividi
```