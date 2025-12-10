Milano 16:53
43.395 -0,41%
Nasdaq 16:53
25.561 -0,42%
Dow Jones 16:53
47.700 +0,29%
Londra 16:53
9.662 +0,21%
Francoforte 16:53
24.082 -0,33%

New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Warner Bros Discovery
Rialzo marcato per l'azienda globale di media e intrattenimento, che tratta in utile del 3,79% sui valori precedenti.
Condividi
```