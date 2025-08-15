New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per Cisco
, che sta segnando un calo del 3,00%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Cisco
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68,18 USD con primo supporto visto a 66,73. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)