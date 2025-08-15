Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:43
23.665 -0,70%
Dow Jones 17:43
44.967 +0,12%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Cisco, che sta segnando un calo del 3,00%.

La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Cisco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 68,18 USD con primo supporto visto a 66,73. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
