Milano 16:25
43.410 -0,05%
Nasdaq 16:25
25.660 -0,12%
Dow Jones 16:25
47.838 -0,24%
Londra 16:25
9.636 -0,32%
Francoforte 16:25
24.073 +0,19%

Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.885 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.870 punti.

Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,17%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (0%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-0,95%), sanitario (-0,93%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,82%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+1,78%), IBM (+1,68%), Cisco Systems (+1,59%) e Goldman Sachs (+1,41%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -2,30%.

Preda dei venditori Procter & Gamble, con un decremento del 2,08%.

Si concentrano le vendite su Home Depot, che soffre un calo dell'1,92%.

Pensosa Merck, con un calo frazionale dell'1,25%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Warner Bros Discovery (+7,00%), Micron Technology (+4,29%), Lam Research (+2,96%) e MicroStrategy Incorporated (+2,86%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Marvell Technology, che prosegue le contrattazioni a -7,98%.

Vendite su Netflix, che registra un ribasso del 2,80%.

Seduta negativa per DexCom, che mostra una perdita del 2,24%.

Sotto pressione Intuit, che accusa un calo dell'1,69%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)

Giovedì 11/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).
