Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.885 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.870 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,17%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(0%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica
. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-0,95%), sanitario
(-0,93%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,82%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+1,78%), IBM
(+1,68%), Cisco Systems
(+1,59%) e Goldman Sachs
(+1,41%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M
, che continua la seduta con -2,30%.
Preda dei venditori Procter & Gamble
, con un decremento del 2,08%.
Si concentrano le vendite su Home Depot
, che soffre un calo dell'1,92%.
Pensosa Merck
, con un calo frazionale dell'1,25%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Warner Bros Discovery
(+7,00%), Micron Technology
(+4,29%), Lam Research
(+2,96%) e MicroStrategy Incorporated
(+2,86%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Marvell Technology
, che prosegue le contrattazioni a -7,98%.
Vendite su Netflix
, che registra un ribasso del 2,80%.
Seduta negativa per DexCom
, che mostra una perdita del 2,24%.
Sotto pressione Intuit
, che accusa un calo dell'1,69%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%) Giovedì 11/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).