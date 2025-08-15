Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 15:51
23.707 -0,53%
Dow Jones 15:51
45.049 +0,31%
Londra 15:51
9.150 -0,29%
Francoforte 15:50
24.368 -0,04%

Oro: 3.338,35 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.338,35 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.338,35 dollari l'oncia (+0,06%) alle 15:40.
Condividi
```