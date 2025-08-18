Analisi Tecnica: indice DAX del 15/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto
La giornata del 15 agosto chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un -0,07%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.482,9 e primo supporto individuato a 24.130,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.835,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)