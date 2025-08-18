Milano 9:36
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.270,07 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.270,07 in apertura.
