Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:39
23.706
-0,03%
Dow Jones
21:39
44.900
-0,10%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 21.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1682 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1682 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 11.30
Euro a 1,1682 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1643 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1575 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,166 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1573 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,36%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1759 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1434 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,177 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1689 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1648 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,162 dollari alle 15:41