Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:42
23.704 -0,03%
Dow Jones 21:42
44.906 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: balza in avanti RWE

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti RWE
(Teleborsa) - Avanza la compagnia energetica tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di RWE rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del produttore tedesco di energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,73. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```