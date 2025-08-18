Francoforte: balza in avanti RWE

compagnia energetica tedesca

DAX

RWE

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di energia

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,73. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)