Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:52
25.285 +1,06%
Dow Jones 18:52
47.552 +0,93%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

RWE, closing transazione da 3,2 miliardi con Apollo per jv in Amprion

Finanza
RWE, closing transazione da 3,2 miliardi con Apollo per jv in Amprion
(Teleborsa) - A meno di tre mesi dalla firma, RWE e Apollo Global Management hanno concluso la transazione relativa alla partnership di lungo termine per garantire il finanziamento della partecipazione del 25,1% detenuta da RWE in Amprion., uno dei quattro gestori di reti di trasmissione tedeschi.

Apollo ha versato 3,2 miliardi di euro a RWE in cambio di una partecipazione azionaria nella joint venture. Nel prossimo decennio, RWE reinvestirà i fondi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete.

RWE mantiene il controllo operativo della JV e continua a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la joint venture nei propri bilanci.
Condividi
```