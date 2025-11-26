RWE, closing transazione da 3,2 miliardi con Apollo per jv in Amprion

(Teleborsa) - A meno di tre mesi dalla firma
, RWE
e Apollo Global Management
hanno concluso la transazione
relativa alla partnership di lungo termine per garantire il finanziamento della partecipazione del 25,1% detenuta da RWE in Amprion
., uno dei quattro gestori di reti di trasmissione tedeschi.
Apollo ha versato 3,2 miliardi di euro a RWE
in cambio di una partecipazione azionaria nella joint venture. Nel prossimo decennio, RWE reinvestirà i fondi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete.
RWE mantiene il controllo operativo della JV
e continua a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la joint venture nei propri bilanci.