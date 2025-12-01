RWE costruirà il suo più grande impianto di accumulo di energia a batteria nel Regno Unito

RWE

(Teleborsa) -ha preso la decisione finale di investimento per realizzare il suoL'azienda energetica tedesca ha approvato unper la costruzione del. Il progetto RWE Pembroke Battery ha ottenuto l'autorizzazione urbanistica a gennaio di quest'anno e ha superato con successo l'ultima, assicurandosi un accesso cruciale al mercato. I, con messa in servizio e operatività previste per la seconda metà del 2028.Il sistema di accumulo sorgerà su un'area di 5,1 ettari a sud della centrale elettrica di RWE a Pembroke e comprenderà 212 contenitori di batterie agli ioni di litio. Una volta pienamente operativa, Pembroke Battery potrebbe, contribuendo a mantenere accese le luci di quasi 300.000 abitazioni tipiche del Regno Unito durante tale periodo.