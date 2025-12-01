RWE costruirà il suo più grande impianto di accumulo di energia a batteria nel Regno Unito

(Teleborsa) - RWE
ha preso la decisione finale di investimento per realizzare il suo più grande progetto di accumulo nel Regno Unito
.
L'azienda energetica tedesca ha approvato un investimento di 200 milioni di sterline
per la costruzione del progetto Pembroke Battery nel Galles del Sud
. Il progetto RWE Pembroke Battery ha ottenuto l'autorizzazione urbanistica a gennaio di quest'anno e ha superato con successo l'ultima asta del Capacity Market nel Regno Unito
, assicurandosi un accesso cruciale al mercato. I lavori inizieranno nella prima metà del prossimo anno
, con messa in servizio e operatività previste per la seconda metà del 2028.
Il sistema di accumulo sorgerà su un'area di 5,1 ettari a sud della centrale elettrica di RWE a Pembroke e comprenderà 212 contenitori di batterie agli ioni di litio. Una volta pienamente operativa, Pembroke Battery potrebbe immettere in rete fino a 350 megawatt di elettricità ininterrottamente per due ore
, contribuendo a mantenere accese le luci di quasi 300.000 abitazioni tipiche del Regno Unito durante tale periodo.