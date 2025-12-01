RWE costruirà il suo più grande impianto di accumulo di energia a batteria nel Regno Unito

Milano 13:04
Investimento di 200 milioni di sterline

(Teleborsa) - RWE ha preso la decisione finale di investimento per realizzare il suo più grande progetto di accumulo nel Regno Unito.

L'azienda energetica tedesca ha approvato un investimento di 200 milioni di sterline per la costruzione del progetto Pembroke Battery nel Galles del Sud. Il progetto RWE Pembroke Battery ha ottenuto l'autorizzazione urbanistica a gennaio di quest'anno e ha superato con successo l'ultima asta del Capacity Market nel Regno Unito, assicurandosi un accesso cruciale al mercato. I lavori inizieranno nella prima metà del prossimo anno, con messa in servizio e operatività previste per la seconda metà del 2028.

Il sistema di accumulo sorgerà su un'area di 5,1 ettari a sud della centrale elettrica di RWE a Pembroke e comprenderà 212 contenitori di batterie agli ioni di litio. Una volta pienamente operativa, Pembroke Battery potrebbe immettere in rete fino a 350 megawatt di elettricità ininterrottamente per due ore, contribuendo a mantenere accese le luci di quasi 300.000 abitazioni tipiche del Regno Unito durante tale periodo.

