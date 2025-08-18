Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:43
23.706 -0,02%
Dow Jones 21:43
44.913 -0,07%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: risultato positivo per Prosiebensat.1 Media

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Prosiebensat.1 Media, con una variazione percentuale dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prosiebensat.1 Media rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Prosiebensat.1 Media. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Prosiebensat.1 Media evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,003 Euro. Primo supporto a 7,843. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,737.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
