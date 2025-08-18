Francoforte: risultato positivo per Prosiebensat.1 Media

Prosiebensat.1 Media

Germany MDAX

Prosiebensat.1 Media

Prosiebensat.1 Media

Prosiebensat.1 Media

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,92%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,003 Euro. Primo supporto a 7,843. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,737.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)