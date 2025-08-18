Francoforte: risultato positivo per Prosiebensat.1 Media

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Prosiebensat.1 Media
, con una variazione percentuale dell'1,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prosiebensat.1 Media
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Prosiebensat.1 Media
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Prosiebensat.1 Media
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,003 Euro. Primo supporto a 7,843. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,737.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)