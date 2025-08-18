Milano 17:35
Merck KGaA, accordo da 2 miliardi di dollari per farmaco neurologico con Skyhawk

Finanza, Salute e benessere
(Teleborsa) - Skyhawk Therapeutics, società farmaceutica statunitense attiva nella scoperta e nello sviluppo di piccole molecole che modulano l'espressione dell'RNA, ha siglato una collaborazione strategica di ricerca con Merck KGaA, azienda tedesca leader in ambito scientifico e tecnologico. La collaborazione si concentrerà sulla scoperta di nuove piccole molecole mirate all'RNA in indicazioni neurologiche selezionate con un elevato bisogno medico insoddisfatto.

Skyhawk guiderà le attività di scoperta e sviluppo preclinico, per poi assumersi la responsabilità dell'ulteriore sviluppo e della commercializzazione una volta esercitata l'opzione. L'accordo complessivo ha un valore di oltre 2 miliardi di dollari e Skyhawk avrà diritto a pagamenti al raggiungimento di determinati traguardi, nonché a royalties a livelli diversi sulle vendite commerciali.

"La nostra collaborazione con Skyhawk è in linea con il nostro focus strategico sulla scienza innovativa e sulle tecnologie di nuova generazione che hanno il potenziale per fornire farmaci di grande impatto ai pazienti con patologie neurologiche - ha affermato Amy Kao, Vicepresidente Senior e Responsabile Globale dell'Unità di Ricerca in Neuroscienze e Immunologia di Merck - Riteniamo che la modulazione dello splicing dell'RNA rappresenti una frontiera entusiasmante nella scoperta di farmaci e l'esperienza di Skyhawk la posiziona come partner ideale in questo ambito".


