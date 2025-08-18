Merck KGaA, accordo da 2 miliardi di dollari per farmaco neurologico con Skyhawk

Merck KGaA

(Teleborsa) -, società farmaceutica statunitense attiva nella scoperta e nello sviluppo di piccole molecole che modulano l'espressione dell'RNA, ha siglato unadi ricerca con, azienda tedesca leader in ambito scientifico e tecnologico. La collaborazione si concentrerà sulla scoperta di nuove piccole molecole mirate all'RNA in indicazioni neurologiche selezionate con un elevato bisogno medico insoddisfatto.Skyhawk guiderà le attività di scoperta e sviluppo preclinico, per poi assumersi la responsabilità dell'ulteriore sviluppo e della commercializzazione una volta esercitata l'opzione. L'e Skyhawk avrà diritto a pagamenti al raggiungimento di determinati traguardi, nonché a royalties a livelli diversi sulle vendite commerciali."La nostra collaborazione con Skyhawk è in linea con il nostro focus strategico sulla scienza innovativa e sulle tecnologie di nuova generazione che hanno il potenziale per fornire farmaci di grande impatto ai pazienti con patologie neurologiche - ha affermato- Riteniamo che la modulazione dello splicing dell'RNA rappresenti una frontiera entusiasmante nella scoperta di farmaci e l'esperienza di Skyhawk la posiziona come partner ideale in questo ambito".