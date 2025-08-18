New York: Enphase Energy in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di tecnologia energetica americana
, che mostra una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Enphase Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,12%, rispetto a +0,85% dell'indice del basket statunitense
).
Le tendenza di medio periodo di Enphase Energy
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 37,3 USD. Supporto stimato a 35,55. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 39,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)