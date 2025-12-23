New York: seduta difficile per Enphase Energy

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana
, che tratta in perdita del 5,22% sui valori precedenti.
Il trend di Enphase Energy
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Enphase Energy
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,91 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)