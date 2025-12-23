New York: seduta difficile per Enphase Energy

società di tecnologia energetica americana

Enphase Energy

S&P-500

Enphase Energy

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 5,22% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,91 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)