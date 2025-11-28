Milano 17:35
New York: amplia l'ascesa Enphase Energy
(Teleborsa) - Brilla la società di tecnologia energetica americana, che passa di mano con un aumento del 4,21%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enphase Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 28,44 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 29,29. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 30,15.

