Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:48
23.716 +0,02%
Dow Jones 21:48
44.930 -0,03%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: giornata depressa per Intel

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Intel
(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip, con un ribasso del 2,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,17 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```