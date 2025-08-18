New York: giornata depressa per Intel

(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip
, con un ribasso del 2,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,17 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)