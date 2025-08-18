Milano 17:35
New York: in rally EPAM Systems

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EPAM Systems più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di EPAM Systems ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 168,5 USD. Supporto a 160,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 176,1.

