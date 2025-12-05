Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:21
25.673 +0,36%
Dow Jones 19:21
47.977 +0,26%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

In evidenza Adobe Systems sul listino di New York

Rialzo per il produttore di Photoshop e Acrobat, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.
