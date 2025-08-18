Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:50
23.711 0,00%
Dow Jones 21:50
44.924 -0,05%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: rally per Enphase Energy

Protagonista la società di tecnologia energetica americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.
