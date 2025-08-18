Milano 9:40
42.640 -0,03%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:40
9.140 +0,01%
24.275 -0,35%

Petrolio a 63,23 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,23 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 63,23 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```