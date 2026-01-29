Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:44
25.732 -1,12%
Dow Jones 20:44
48.972 -0,09%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Petrolio a 65,29 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,29 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 65,29 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```