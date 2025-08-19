Milano
18-ago
42.642
0,00%
Nasdaq
18-ago
23.714
+0,01%
Dow Jones
18-ago
44.912
-0,08%
Londra
18-ago
9.158
0,00%
Francoforte
18-ago
24.315
0,00%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 07.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.176,85 punti
In breve
,
Finanza
19 agosto 2025 - 03.38
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.176,85 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,88%
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,19%)