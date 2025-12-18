Milano
17-dic
44.099
+0,25%
Nasdaq
17-dic
24.648
-1,93%
Dow Jones
17-dic
47.886
-0,47%
Londra
17-dic
9.774
+0,92%
Francoforte
17-dic
23.961
-0,48%
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 04.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.468,78 punti
In breve
,
Finanza
18 dicembre 2025 - 02.38
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.468,78 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,76%
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,68%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,32%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto