Intel, Lutnick conferma colloqui USA per acquisire quota in cambio di sovvenzioni Biden

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha confermato i colloqui con Intel, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, affinché il governo acquisisca una partecipazione, presentando il piano come un tentativo di convertire le sovvenzioni del Chips and Science Act in azioni.

"Dovremmo ottenere una partecipazione azionaria in cambio dei nostri soldi, quindi consegneremo il denaro che era già stato impegnato sotto l'amministrazione Biden - ha detto Lutnick in un'intervista alla CNBC - Otterremo azioni in cambio" e "otterremo un buon ritorno per i contribuenti americani".

Lutnick ha specificato che il governo USA non otterrà una partecipazione di voto con l'investimento né il diritto di dirigere le operazioni dell'azienda.

"Invece di limitarsi a erogare sovvenzioni", il governo "dovrebbe trarre beneficio dall'economia che mettiamo in campo", ha sostenuto il Segretario al Commercio.

Lunedì, la giapponese SoftBank ha annunciato che investirà 2 miliardi di dollari in Intel per "rafforzare il proprio impegno a investire in tecnologie avanzate e innovazione nei semiconduttori negli Stati Uniti".


