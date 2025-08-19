Intel, Lutnick conferma colloqui USA per acquisire quota in cambio di sovvenzioni Biden

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick
, ha confermato i colloqui
con Intel
, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, affinché il governo acquisisca una partecipazione
, presentando il piano come un tentativo di convertire le sovvenzioni del Chips and Science Act in azioni.
"Dovremmo ottenere una partecipazione azionaria in cambio dei nostri soldi
, quindi consegneremo il denaro che era già stato impegnato sotto l'amministrazione Biden - ha detto Lutnick in un'intervista alla CNBC - Otterremo azioni in cambio" e "otterremo un buon ritorno per i contribuenti americani".
Lutnick ha specificato che il governo USA non otterrà una partecipazione di voto
con l'investimento né il diritto di dirigere le operazioni dell'azienda.
"Invece di limitarsi a erogare sovvenzioni", il governo "dovrebbe trarre beneficio
dall'economia che mettiamo in campo", ha sostenuto il Segretario al Commercio.
Lunedì, la giapponese SoftBank
ha annunciato che investirà 2 miliardi di dollari
in Intel per "rafforzare il proprio impegno a investire in tecnologie avanzate e innovazione nei semiconduttori negli Stati Uniti".