Intel, Lutnick conferma colloqui USA per acquisire quota in cambio di sovvenzioni Biden

Intel

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti,, ha confermato icon, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, affinché il, presentando il piano come un tentativo di convertire le sovvenzioni del Chips and Science Act in azioni."Dovremmo ottenere una partecipazione azionaria, quindi consegneremo il denaro che era già stato impegnato sotto l'amministrazione Biden - ha detto Lutnick in un'intervista alla CNBC - Otterremo azioni in cambio" e "otterremo un buon ritorno per i contribuenti americani".Lutnick ha specificato che il governo USAcon l'investimento né il diritto di dirigere le operazioni dell'azienda."Invece di limitarsi a erogare sovvenzioni", il governo "dovrebbedall'economia che mettiamo in campo", ha sostenuto il Segretario al Commercio.Lunedì, la giapponeseha annunciato chein Intel per "rafforzare il proprio impegno a investire in tecnologie avanzate e innovazione nei semiconduttori negli Stati Uniti".