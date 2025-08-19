Milano 16:02
42.979 +0,79%
Nasdaq 16:02
23.599 -0,48%
Dow Jones 16:02
45.074 +0,36%
Londra 16:02
9.186 +0,31%
Francoforte 16:02
24.415 +0,41%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,33 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,33 euro/MWH alle 11:30.
