Milano 11:42
45.111 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:42
9.972 +0,41%
Francoforte 11:42
24.517 +0,11%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,46 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,46 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,46 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```