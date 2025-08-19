New York: andamento rialzista per Best Buy

(Teleborsa) - Bene il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, con un rialzo del 3,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Best Buy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Best Buy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,73 USD e primo supporto individuato a 72,94. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)