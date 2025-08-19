Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: andamento rialzista per Best Buy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, con un rialzo del 3,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Best Buy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Best Buy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,73 USD e primo supporto individuato a 72,94. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
