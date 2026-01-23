Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:43
25.606 +0,34%
Dow Jones 20:43
49.070 -0,64%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: nuovo spunto rialzista per Mosaic

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di fertilizzanti, con una variazione percentuale del 2,78%.
