Milano 16:07
42.997 +0,83%
Nasdaq 16:07
23.637 -0,32%
Dow Jones 16:07
45.116 +0,46%
Londra 16:07
9.185 +0,30%
Francoforte 16:07
24.431 +0,48%

Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +1,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di D'Amico è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,811 Euro e supporto a 3,723. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,899.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
