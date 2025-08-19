Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +1,29% dell').La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,811 Euro e supporto a 3,723. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,899.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)