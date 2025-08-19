Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo
, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che D'Amico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +1,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di D'Amico
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,811 Euro e supporto a 3,723. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,899.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)