Milano 12:13
44.249 +0,59%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:14
9.846 +1,67%
Francoforte 12:12
24.077 0,00%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per D'Amico
Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
Condividi
```