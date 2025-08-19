Milano 16:08
43.003 +0,85%
Nasdaq 16:08
23.639 -0,32%
Dow Jones 16:08
45.128 +0,48%
Londra 16:08
9.185 +0,30%
Francoforte 16:08
24.430 +0,47%

Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice del settore alimentare italiano

Il Comparto alimentare a Piazza Affari continua la giornata in aumento dell'1,20%.
