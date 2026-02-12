Milano 10:17
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano

Il Comparto alimentare a Piazza Affari perde lo 0,72%, continuando la seduta a 81.881,69 punti.
