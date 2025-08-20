Milano 13:48
42.943 -0,18%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:48
9.231 +0,45%
Francoforte 13:49
24.343 -0,33%

Cambi: euro a 1,1641 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1641 sul dollaro alle 11:30.
