Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:50
23.193 -0,82%
Dow Jones 20:50
44.910 -0,03%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: andamento rialzista per Bunge

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Bunge
Apprezzabile rialzo per il gruppo agroalimentare americano, in guadagno del 2,83% sui valori precedenti.
Condividi
```