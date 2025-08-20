Milano
17:35
42.865
-0,36%
Nasdaq
20:51
23.201
-0,79%
Dow Jones
20:51
44.919
-0,01%
Londra
17:35
9.288
+1,08%
Francoforte
17:35
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 21.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: movimento negativo per MongoDB
New York: movimento negativo per MongoDB
Migliori e peggiori
,
In breve
20 agosto 2025 - 20.00
Seduta in ribasso per la
piattaforma di database moderna e generica
, che mostra un decremento del 2,22%.
Condividi
Leggi anche
MongoDB, scendono le quotazioni a New York
New York: andamento rialzista per MongoDB
New York: andamento sostenuto per MongoDB
New York: nuovo spunto rialzista per MongoDB
Titoli e Indici
Mongodb
-2,59%
Altre notizie
New York: scatto rialzista per MongoDB
Crolla a New York MongoDB
New York: perdite consistenti per MongoDB
New York: brillante l'andamento di MongoDB
New York: su di giri MongoDB
New York: in perdita MongoDB