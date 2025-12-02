IA: MongoDB brilla al Nasdaq dopo la revisione delle stime

MongoDB

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 24,61%, dopo che la società di software di intelligence artificiale ha alzato le previsioni di ricavi e utili annuali.MongoDB prevede ora un utile annuo rettificato per azione compreso tra 4,76 e 4,80 dollari, oltre 1 dollaro in più rispetto alla precedente previsione di 3,64-3,73 dollari.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,95%, rispetto a +2,44% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 399,7 USD con tetto rappresentato dall'area 419,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 389,6.