IA: MongoDB brilla al Nasdaq dopo la revisione delle stime

(Teleborsa) - Brilla MongoDB
, che passa di mano con un aumento del 24,61%, dopo che la società di software di intelligence artificiale ha alzato le previsioni di ricavi e utili annuali.
MongoDB prevede ora un utile annuo rettificato per azione compreso tra 4,76 e 4,80 dollari, oltre 1 dollaro in più rispetto alla precedente previsione di 3,64-3,73 dollari.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che la piattaforma di database moderna e generica
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,95%, rispetto a +2,44% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di MongoDB
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 399,7 USD con tetto rappresentato dall'area 419,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 389,6.