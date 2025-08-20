Milano 17:35
New York: performance negativa per Builders FirstSource

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta con una perdita del 3,04%.

Lo scenario su base settimanale di Builders FirstSource rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 137,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 131,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 129,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
