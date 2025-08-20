Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:53
23.194 -0,82%
Dow Jones 20:53
44.915 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: risultato positivo per Microchip Technology

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Microchip Technology
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il grosso chip maker americano, in guadagno del 2,58% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Si indebolisce il quadro tecnico di Microchip Technology, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 64,57 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 67,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 62,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```