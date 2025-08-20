New York: risultato positivo per Microchip Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il grosso chip maker americano
, in guadagno del 2,58% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Microchip Technology
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 64,57 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 67,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 62,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)