New York: risultato positivo per Microchip Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,58% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 64,57 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 67,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 62,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)