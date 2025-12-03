New York: ingrana la marcia Microchip Technology

(Teleborsa) - Brilla il grosso chip maker americano
, che passa di mano con un aumento del 7,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Microchip Technology
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 62,33 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 65,17, mentre il primo supporto è stimato a 59,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)