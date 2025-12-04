Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:34
25.522 -0,33%
Dow Jones 20:34
47.791 -0,19%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: andamento sostenuto per Microchip Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il grosso chip maker americano, che lievita del 2,55%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Microchip Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 66,07 USD. Possibile una discesa fino al bottom 63,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 68,34.

