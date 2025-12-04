New York: andamento sostenuto per Microchip Technology

(Teleborsa) - Scambia in profit il grosso chip maker americano
, che lievita del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Microchip Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 66,07 USD. Possibile una discesa fino al bottom 63,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 68,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)