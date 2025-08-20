New York: violenta contrazione per Intel

(Teleborsa) - Retrocede molto il principale produttore di chip
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,89%, rispetto a -3,43% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,59 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,24. L'equilibrata forza rialzista del colosso dei semiconduttori
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,95.
