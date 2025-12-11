Milano 17:23
43.740 +0,63%
Nasdaq 17:23
25.473 -1,18%
Dow Jones 17:23
48.555 +1,04%
Londra 17:23
9.696 +0,42%
Francoforte 17:23
24.291 +0,67%

New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated
A picco l'azienda di analisi e business intelligence, che presenta un pessimo -5,12%.
Condividi
```